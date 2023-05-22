Трендовые топы, без которых не обойтись летом

С их помощью вы легко создадите ультрасовременные образы.

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Летом меньше всего хочется страдать от жары в блузках и рубашках, пусть и из натуральных тканей. На помощь городским модницам спешат топы различного кроя.

Мы собрали самые актуальные модели на лето 2023, выбирайте, что вам больше по душе из нашего топа о топах.

Корсет

Последние несколько сезонов корсет не выходит из моды. Весной мы носили лонгсливы со вставкой-корсетом, а летом можно смело переходить на топы в том же стиле. Фэшн-эксперты рекомендуют обратить внимание на модели с широкими бретелями, которые визуально вытянут все линии от груди, что особенно важно, если вы не можете похвастаться идеальным прессом. Выбирайте светлые модели, которые легко миксовать с жакетами прямого кроя.

Бельевой топ

Еще один нестареющий хит, который еще прошлым летом наблюдался на каждой уважающей моду и стиль девушке. С помощью такого нехитрого предмета гардероба можно создать идеальный летний «лук» для офиса и при этом не выглядеть скучно. К слову, эта модель топа добавляет десяток очков к вашей женственности. Обратите внимание не шелковые модели, но только без рюшей и декора.

Асимметричный топ

Отличная модель для неофициальных выходов, однако можно поэкспериментировать с офисным образом, если у вас нет жесткого дресс-кода. Топ с бретелью на одном плече мгновенно привлекает внимание и заставляет окружающих одобрительно кивать вам вслед. А уж мужчины будут в полном восторге — не секрет, что сильный пол сходит с ума от открытых женских плечей и щиколоток.

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