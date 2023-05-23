Джулия Фокс появилась на публике в прозрачном наряде без бюстгальтера

Знаменитость посетила афтепати премьеры сериала The Idol («Кумир»), выбрав для появления на публике прозрачные брюки и кофту с длинными расклешенными рукавами и помпонами, под которой не было бюстгальтера. Кроме того, 33-летняя манекенщица надела туфли на каблуке и платформе и головной убор с отделкой в виде ирокеза.