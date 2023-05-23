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Джулия Фокс появилась на публике в прозрачном наряде без бюстгальтера

Американская актриса и модель Джулия Фокс пришла на вечеринку в Каннах в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Джулия Фокс появилась на публике в прозрачном наряде без бюстгальтера
© Lenta.ru

Знаменитость посетила афтепати премьеры сериала The Idol («Кумир»), выбрав для появления на публике прозрачные брюки и кофту с длинными расклешенными рукавами и помпонами, под которой не было бюстгальтера. Кроме того, 33-летняя манекенщица надела туфли на каблуке и платформе и головной убор с отделкой в виде ирокеза.

В то же время Фокс распустила волосы и нанесла контрастный макияж, накрасив губы черной помадой. Также она выбелила лицо и подчеркнула глаза с помощью голубых теней и черных стрелок на веках.

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