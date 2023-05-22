Названы уместные случаи для ношения сандалий с носками

«Цветные и яркие носки в том понимании, о котором идет речь, можно считать аксессуаром. Они подойдут к большинству современных уличных стилей и не подойдут к официальным. Если их использовать как аксессуар, способ самовыражения, особенно это касается ярких, неоновых цветов, принтов, надписей, то это уместно», — пояснила собеседница издания.