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Стилистка назвала россиянам худшую одежду для жары

Стилистка Мария Абабкова назвала россиянам худшую одежду для жаркого сезона. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Стилистка назвала россиянам худшую одежду для жары
© Lenta.ru

Специалистка призвала не носить летом вещи, выполненные из синтетики. По ее словам, данный вид ткани накапливает тепло, и из-за этого становится очень жарко. «В синтетике будете чувствовать себя, как в полиэтиленовом пакете», — предупредила она.

Эксперт посоветовала присмотреться к одежде из льна, хлопка или вискозы, поскольку они помогают коже дышать.

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