Дизайнер назвал появление новых российских брендов одежды проблемным

Эксперт пояснил, что в стране постоянно появляется все больше модных брендов, что создает большие очереди на фабриках по пошиву одежды. Производства, в свою очередь, понимают, что если уйдет один бренд на его место сразу же придет другой, поэтому уровень качества пошива сильно снижается, отметил собеседник.