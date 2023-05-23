Эрчел показала лучший образ для летней вечеринки

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел блистает в Каннах, где уже несколько дней гремит знаменитый кинофестиваль. На радость фанатам, актриса усердно постит снимки с Лазурного Берега и показывает, где бывает и, что немаловажно, в чем! Надо признать: в Каннах у Ханде что ни образ, то абсолютный восторг.

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Позавчера звезда ослепила публику в ультракоротком платье цвета сочного апельсина, а вчера продолжила тему цитрусовых и предстала в комбинезоне с перьями модного лаймового оттенка. На самом деле наряд смелый и с точки зрения стиля довольно опасный: неудачные аксессуары могут моментально сделать его безвкусным и даже смешным. Ханде справилась с задачей на отлично: яркий лаймовый комбинезон она дополнила скромными крохотными серьгами и элегантными серебристыми босоножками на низком каблуке.

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