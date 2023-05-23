Названы необычные запросы москвичей к создателям одежды

«Хотя я понимала, что это возможно, но все же сделать взрослую вещь с радостным, ностальгическим дизайном так, чтобы человек мог ее носить, и она вписывалась в гардероб, — задача сложная. При этом я не хочу, чтобы мой покупатель казался чрезмерным чудаком, марсианином, а-ля моя любимая Жанна Агузарова», — пояснила Сальникова. В текущем месяце ее бренд выпустил кардиганы и джемперы-поло для взрослых.