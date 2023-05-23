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3 часа назад

Названы необычные запросы москвичей к создателям одежды

Мослента

Запрос москвичей на ностальгию и уют отметила дизайнер Екатерина Сальникова в интервью «Мосленте». Ее бренд специализируется на детской одежде, но взрослые нередко просят дизайнера создать подобные вещи для них.

Названы необычные запросы москвичей к создателям одежды
Фото: МослентаМослента

«Хотя я понимала, что это возможно, но все же сделать взрослую вещь с радостным, ностальгическим дизайном так, чтобы человек мог ее носить, и она вписывалась в гардероб, — задача сложная. При этом я не хочу, чтобы мой покупатель казался чрезмерным чудаком, марсианином, а-ля моя любимая Жанна Агузарова», — пояснила Сальникова. В текущем месяце ее бренд выпустил кардиганы и джемперы-поло для взрослых.

Кроме того, дизайнер Александра Гапанович, уроженка Мурманска, отметила высокий спрос в Москве на сложную и концептуальную женскую одежду.

Ранее удешевляющие образ женские вещи и аксессуары перечислила дизайнер одежды Валерия Утушкина. По ее словам, слишком открытые наряды и сильное «выставление напоказ» сразу нескольких частей тела могут значительно испортить внешний вид.

Мода,Екатерина Сальникова,Жанна Агузарова,
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