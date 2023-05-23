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Мексиканская художница Фрида Кало стала музой коллекции Dior

Креативный директор дома моды Dior Мария Грация Кьюри посвятила Мексике и ее многочисленным художникам круизную коллекцию бренда 2024 года. Об этом пишет Hypebae.

Мексиканская художница Фрида Кало стала музой коллекции Dior
© Газета.Ru

Кьюри посвятила большую часть коллекции художнице-сюрреалистке Фриде Кало, которая была известна своей независимостью и индивидуальностью.

"Мексиканская художница вышла за пределы своего тела через одежду, которая стала представлением, провозглашением, протестом и утверждением", - сказано в заявлении дома моды Dior.

Коллекция бренда состояла из переосмысленных смокингов, бархатных юбок в пол и элегантных пиджаков с объемными плечами и сложными деталями.

Таким образом Dior отдал дань уважения Кало, которая стремилась провести границы между мужским и женским в одежде.

В коллекции присутствовали также платья с кружевами и принтами, вдохновленными мексиканской флорой и фауной.

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