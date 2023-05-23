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Стилистка назвала визуально старящие модели платьев

Стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянкам визуально старящие модели платьев. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Стилистка назвала визуально старящие модели платьев
© Lenta.ru

Специалистка призвала читательниц отказаться от нарядов черного цвета, оформленных цветочным принтом. «Особенно это касается обладательниц славянской внешности. Он сразу прибавит к возрасту пять-десять лет», — пояснила она.

В то же время тем, кому нравятся подобные модели платьев, эксперт посоветовала обратить внимание на варианты с изображением цветов на светлом фоне. При этом данные рисунки должны находиться на большом расстоянии друг от друга. «И важно помнить, что крупный узор полнит, а мелкий — сглаживает рельефы фигуры», — отметила собеседница издания.

В апреле российская стилистка Александра Ерохова назвала откровенные платья трендом лета 2023 года. В грядущем сезоне в моде окажутся платья-сетки и платья-комбинации. Однако актуальность утратят строгие и спортивные платья-поло и платья-рубашки.

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