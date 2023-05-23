Стилистка назвала визуально старящие модели платьев

Специалистка призвала читательниц отказаться от нарядов черного цвета, оформленных цветочным принтом. «Особенно это касается обладательниц славянской внешности. Он сразу прибавит к возрасту пять-десять лет», — пояснила она.

В то же время тем, кому нравятся подобные модели платьев, эксперт посоветовала обратить внимание на варианты с изображением цветов на светлом фоне. При этом данные рисунки должны находиться на большом расстоянии друг от друга. «И важно помнить, что крупный узор полнит, а мелкий — сглаживает рельефы фигуры», — отметила собеседница издания.