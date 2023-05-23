Названа портящая фигуру модная одежда на лето

В первую очередь специалистка выделила джинсы-скинни, трикотажные платья и юбки. В первом случае предмет гардероба визуально прибавляет лишние килограммы и подчеркивает недостатки фигуры. Что касается одежды из трикотажа, то облегающие материалы привлекают внимание к нижнему белью и другим несовершенствам внешнего вида.

Кроме того, эксперт призвала с осторожностью относиться к вещам с разрезами и брюкам-карго. По мнению Волан, вторые добавляют их обладательницам объем за счет накладных карманов. Вместо них лучше обратить внимание на классические брюки с защипами (едва заметные складки под поясом, которые драпируют брючную ткань при переходе от бедер к талии — прим. «Ленты.ру»).