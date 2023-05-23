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Названа портящая фигуру модная одежда на лето

Российская персональная стилистка, амбассадор умного стиля, красоты и медленной моды Мария Волан назвала портящую фигуру модную одежду на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Названа портящая фигуру модная одежда на лето
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка выделила джинсы-скинни, трикотажные платья и юбки. В первом случае предмет гардероба визуально прибавляет лишние килограммы и подчеркивает недостатки фигуры. Что касается одежды из трикотажа, то облегающие материалы привлекают внимание к нижнему белью и другим несовершенствам внешнего вида.

Кроме того, эксперт призвала с осторожностью относиться к вещам с разрезами и брюкам-карго. По мнению Волан, вторые добавляют их обладательницам объем за счет накладных карманов. Вместо них лучше обратить внимание на классические брюки с защипами (едва заметные складки под поясом, которые драпируют брючную ткань при переходе от бедер к талии — прим. «Ленты.ру»).

В заключение собеседница издания порекомендовала быть внимательными при покупке одежды с анималистичными принтами.

«Выбирайте вещь из плотного материала, что не позволит расползтись тигровым полоскам по всей вашей фигуре», — пояснила она, отметив, что узор должен быть небольшим и лаконичным.

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