Жена Джейсона Стетхэма вышла на публику в откровенном образе

На премьере фильма в рамках 75-го Каннского кинофестиваля модель позировала в нежном платье с отделкой из кружева и разрезом до середины бедра. Образ дополнили массивные серьги и босоножки на высоком каблуке. Модели сделали укладку с крупными локонами.

Джейсон Стетхэм и Рози Хантингтон-Уайтли познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс.