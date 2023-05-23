Обувь с эффектом металлик назвали мегатрендом этого лета
В этом сезоне обувь ориентируется на металлик во всех оттенках. Это может быть бронза, серебро, золото, пастельные вариации.
Редакторы thevoicemag.ru назвали обувь в стиле металлик мегатрендом этого лета.
В этом сезоне модные модели – это мюли, босоножки, кеды и туфли.
В цвете серебра такая обувь будет отражать оттенки образа и подстраиваться под него.
Подобную обувь можно увидеть в образах Энн Хэтэуй, Кэти Холмс и других.
Большинство звёзд выбирают обувь в цвете металлик как на красные дорожки, так и в повседневных образах.