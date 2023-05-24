Блогер назвала безвкусицей три детали в женском образе

Эксперт по этикету Антония Хайэм назвала безвкусицей три детали в женском образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

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В первую очередь блогерша с никнеймом @antoniahigham призвала подписчиц перестать носить массивные серьги-обручи. Вместо них девушка посоветовала обратить внимание на подобную модель аксессуаров, но меньшего диаметра.

Кроме того, Хайэм посоветовала отказаться от автозагара и наращенного маникюра, в дизайне которого преобладают блестки. В первом случае она отметила, что естественный цвет лица смотрится на девушке намного лучше.