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Блогер назвала безвкусицей три детали в женском образе

Эксперт по этикету Антония Хайэм назвала безвкусицей три детали в женском образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Блогер назвала безвкусицей три детали в женском образе
© Lenta.ru

В первую очередь блогерша с никнеймом @antoniahigham призвала подписчиц перестать носить массивные серьги-обручи. Вместо них девушка посоветовала обратить внимание на подобную модель аксессуаров, но меньшего диаметра.

Кроме того, Хайэм посоветовала отказаться от автозагара и наращенного маникюра, в дизайне которого преобладают блестки. В первом случае она отметила, что естественный цвет лица смотрится на девушке намного лучше.

Подписчики оценили советы юзерши в комментариях под видео. «Более длинные ногти могут смотреться элегантно. Они просто должны быть определенной формы», «Самое элегантное — быть собой», «Согласна со всем вышесказанным», — высказывались они.

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