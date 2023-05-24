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Клава Кока появилась на публике в прозрачном платье

Российская певица Клавдия Высокова, известная как Клава Кока, появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие сторис она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Экс-солистка группы «Серебро» появилась на публике в откровенном наряде
© Lenta.ru

26-летняя поп-исполнительница посетила премию канала RU.TV, для которой выбрала черное прозрачное платье длины макси без рукавов, украшенное оборкой и растительным узором. Данный предмет гардероба авторства модельера Валентина Юдашкина звезда сочетала с нижним бельем в цвет изделия. Кроме того, она распустила волосы, подчеркнула глаза объемными стрелками и нарастила длинные ногти.

Также на размещенных кадрах певица показала врученную ей на мероприятии статуэтку в виде самовара на подставке с надписью «Звезда нового поколения».

Популярная российская блогерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) также показала образ для премии канала RU.TV. 21-летняя знаменитость позировала в облегающем комбинезоне, полупрозрачная ткань которого оголяла ее тело.

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