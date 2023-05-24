Экс-солистка группы «Серебро» появилась на публике в откровенном наряде

Российская певица Клавдия Высокова, известная как Клава Кока, появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие сторис она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

© Lenta.ru

26-летняя поп-исполнительница посетила премию канала RU.TV, для которой выбрала черное прозрачное платье длины макси без рукавов, украшенное оборкой и растительным узором. Данный предмет гардероба авторства модельера Валентина Юдашкина звезда сочетала с нижним бельем в цвет изделия. Кроме того, она распустила волосы, подчеркнула глаза объемными стрелками и нарастила длинные ногти.

Также на размещенных кадрах певица показала врученную ей на мероприятии статуэтку в виде самовара на подставке с надписью «Звезда нового поколения».