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Названы визуально омолаживающие цвета одежды

Стилист Анастасия Хохлова назвала россиянкам визуально омолаживающие цвета одежды. Материал на эту тему публикует «Городовой».

Названы визуально омолаживающие цвета одежды
© Lenta.ru

В первую очередь собеседница издания порекомендовала читателям обратить внимание на небесно-голубой и мятный цвета. По ее словам, данные оттенки освежают лицо и скрывают признаки старения. В то же время с черными нарядами следует быть осторожнее, считает модный эксперт, поскольку упомянутый цвет выделяет морщины и прочие несовершенства кожи.

«Поэтому, если вы хотите использовать его в образе, то обязательно делайте яркие глаза и губы», — высказалась Хохлова в заключение.

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