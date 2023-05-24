Названы визуально омолаживающие цвета одежды

В первую очередь собеседница издания порекомендовала читателям обратить внимание на небесно-голубой и мятный цвета. По ее словам, данные оттенки освежают лицо и скрывают признаки старения. В то же время с черными нарядами следует быть осторожнее, считает модный эксперт, поскольку упомянутый цвет выделяет морщины и прочие несовершенства кожи.