Шейк в платье с торчащими стрингами вышла на подиум показа Versace

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе Dua Lipa x Versace La Vacanza в Каннах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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37-летняя Ирина Шейк вышла на подиум в черном миди с «задним декольте». Во время дефиле супермодель повернулась спиной и сделала пару шагов назад, чтобы продемонстрировать открытую спину и торчащие из-под платья стринги.

В модном шоу также приняла участие другая российская супермодель — 37-летняя Наташа Поли.