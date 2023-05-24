Шейк в платье с торчащими стрингами вышла на подиум показа Versace

Ирина Шейк в платье с торчащими стрингами вышла на подиум во время показа Versace
Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе Dua Lipa x Versace La Vacanza в Каннах. Об этом сообщает издание Daily Mail.
37-летняя Ирина Шейк вышла на подиум в черном миди с «задним декольте». Во время дефиле супермодель повернулась спиной и сделала пару шагов назад, чтобы продемонстрировать открытую спину и торчащие из-под платья стринги.
В модном шоу также приняла участие другая российская супермодель — 37-летняя Наташа Поли.
Помимо россиянок, звездами показа стали дочь супермодели Кейт Мосс Лила, наследница актера Джуда Лоу Айрис, а также Стелла Максвелл, Джилл Кортлев, Виттория Черетти, Мона Тугаард и другие известные манекенщицы.