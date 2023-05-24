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12 устаревших летних вещей

Стилисты Рэйчел Варни, Карли Ландиг и Патрик Кенгер перечислили 12 устаревших летних вещей. Соответствующий материал появился на сайте издания Insider.

12 устаревших летних вещей
© Lenta.ru

В первую очередь специалисты посоветовали избавиться от одежды неоновых цветов, кукольных платьев и черных джинсов.

«Более светлые тона, например, бежевый или кремовый, мгновенно освежат ваш образ в теплую погоду», — объяснила Ландинг и предложила заменить в образах кожаный ремень плетеным.

Кроме того, эксперты обратили внимание на ретробикини, сандалии, легинсы и топы, оформленные множеством декоративных элементов. Вместо них лучше выбрать слитные купальники в стиле 1990-х годов, сабо, брюки-карго и минималистичные футболки, которые можно сочетать с блейзером и джинсами с широкими штанинами.

Помимо прочего, собеседники издания рекомендовали заменить шлепанцы эспадрильями, украшения из золота — серебром, а солнцезащитные очки в классической черной оправе — более яркими и оригинальными моделями.

В заключение стилисты особенно выделили зауженные джинсы. По их мнению, данный предмет гардероба неудобно носить в жару. Вдобавок они отметили, что подобная вещь давно утратила свою актуальность.

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