Стилисты Рэйчел Варни, Карли Ландиг и Патрик Кенгер перечислили 12 устаревших летних вещей. Соответствующий материал появился на сайте издания Insider.

© Lenta.ru

В первую очередь специалисты посоветовали избавиться от одежды неоновых цветов, кукольных платьев и черных джинсов.

«Более светлые тона, например, бежевый или кремовый, мгновенно освежат ваш образ в теплую погоду», — объяснила Ландинг и предложила заменить в образах кожаный ремень плетеным.

Кроме того, эксперты обратили внимание на ретробикини, сандалии, легинсы и топы, оформленные множеством декоративных элементов. Вместо них лучше выбрать слитные купальники в стиле 1990-х годов, сабо, брюки-карго и минималистичные футболки, которые можно сочетать с блейзером и джинсами с широкими штанинами.

Помимо прочего, собеседники издания рекомендовали заменить шлепанцы эспадрильями, украшения из золота — серебром, а солнцезащитные очки в классической черной оправе — более яркими и оригинальными моделями.