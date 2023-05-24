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Ханде Эрчель в эффектном платье на вечеринке в Каннах

29-летняя актриса Лазурный берег Франции во время крупнейшего кинофорума.

Ханде Эрчель в эффектном платье на вечеринке в Каннах
© Inc-News

Ханде Эрчель прекрасно проводит время в Каннах. И хотя не выходит на красные дорожки кинопремьер в рамках фестиваля, посещает неформальные вечеринки, во множестве проводимые вне программных показов. Вот и мероприятие, организованное брендом мороженого, с которым активно сотрудничает, она не могла не посетить.

Inc-News

Перед фотографами турецкая актриса появилась в вечернем платье насыщенного фиолетового цвета. Фигурно вырезанный лиф-бюстье с корсетной частью дополнила длинная юбка со складками из лёгкой, полупрозрачной ткани. Длинные каблуки, распущенные волосы и макияж в виде smoky eyes завершили образ Ханде.

Фотографиями она поделилась в соцсетях и была встречена бурным восторгом со стороны подписчиков, сравнивших её с восточной принцессой из «Тысячи и одной ночи».

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