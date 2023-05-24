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Стилисты рассказали, как носить черный низ и белый верх так, чтобы не выглядеть, как учительница

В каждом гардеробе должно быть комбо из белого верха и чёрного низа.

Стилисты рассказали, как носить черный низ и белый верх
© Runews24.ru

Стилисты thevoicemag.ru отметили, что иногда такая комбинация выглядит слишком официально.

Однако её можно сделать стильной, используя некоторые хитрости. Необязательно одевать строгую белую рубашку, её следует заменить на атласный топ или простую майку.

Дополнить образ можно прямыми чёрными брюками со стрелками.

Кроме того, следует сочетать разные ткани и фактуры. Классические тёмные брюки из хлопка можно заменить на кожаные или шёлковые.

Также важны акценты, например, аксессуары. Дополнить строгий образ можно неоновой сумкой или розовыми носками.

Белую рубашку следует немного разбавить интересными элементами. Например, можно надеть под неё красивое чёрное бельё и аккуратное ожерелье, а рубашку немного расстегнуть, чтобы были видны скрытые элементы.

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