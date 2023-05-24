Новый наряд Кайли Дженнер сравнили с подгузником

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась новым видео и развеселила фанатов своим внешним видом. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети TikTok.

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25-летняя знаменитость опубликовала ролик, на котором она гуляет с сыном Эйром на заднем дворе собственного дома. На размещенных кадрах видно, что манекенщица одета в черную футболку и оверсайз-джинсы темного цвета. При этом ее волосы распущены, а в качестве обуви она предпочла песочные ботинки бренда UGG.

Подписчики не оценили наряд предпринимательницы и сравнили ее брюки с подгузником в многочисленных комментариях.

«Двое в памперсах — это что-то новенькое», «Неужели она не видит, что джинсы ей откровенно не идут?», «Какой ужас. Такое чувство, что Кайли в подгузнике», «Самый ужасный наряд за последнее время», — высказывались поклонники.