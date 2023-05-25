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Модель Эльза Хоск вышла на публику в необычном образе

34-летняя шведская топ-модель и «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск стала гостью 76-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Harper.

Эльза Хоск вышла на публику в необычном образе
© Газета.Ru

Модель Эльза Хоск вышла на публику в необычном «упавшем» платье с пышной юбкой из коллекции бренда Viktor & Rolf SS 2023. Образ дополнило ожерелье из жемчуга. Модели сделали укладку с легкими локонами на концах и макияж с голубыми тенями и румянами.

Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. В апреле Эльза Хоск снялась топлес в бассейне. Модель позировала, сидя в бассейне спиной к камере. На ней были солнцезащитные очки Chanel и плавки-бикини на завязках от российского бренда купальников Lavarice.

У Эльзы Хоск и ее бойфренда, британского бизнесмена Тома Дейли, есть 2-летняя дочь Тууликка Джоан. Пара вместе с 2015 года.

Ранее сообщалось, что модель Victoria's Secret Эльза Хоск показала фигуру в купальнике.

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