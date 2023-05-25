Хайди Клум появилась на публике в откровенном образе

Немецкая супермодель Хайди Клум в откровенном образе вышла на красную ковровую дорожку 76-го Каннского кинофестиваля. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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49-летняя Хайди Клум вышла на публику в желтом платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, вырезами на животе и длинными рукавами от дизайнера Zuhair Murad. Образ дополнили босоножки на высоком каблуке.

Хайди Клум и Том Каулитц женаты с августа 2019 года. Этот брак стал для гитариста Tokio Hotel первым, а для супермодели, которая старше него на 17 лет, — третьим. В 1997-2002 годах она была замужем за стилистом Риком Пипино.

В 2005-м она вышла замуж за британского музыканта Сила, от которого впоследствии родила троих детей — сыновей Генри, Йохана и дочь Лу. Певец также удочерил Лени, дочь Клум от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. В 2012-м супруги развелись.