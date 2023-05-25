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Россиянкам назвали три фасона вечно модной обуви

Стилистка Мария Абабкова назвала россиянкам три фасона вечно модной обуви. Ее комментарий приводит издание «А теперь внимание!».

3 фасона вечно модной обуви
© Lenta.ru

Так, специалистка внесла в список черные босоножки на двух ремешках и прямых каблуках. Данную модель можно использовать как для повседневных, так и для торжественных образов, отметила она. Кроме того, актуальность сохранят белые базовые кеды, указала собеседница издания.

В то же время эксперт включила в перечень остроносые лодочки с прямыми каблуками, которые подойдут для делового и вечернего стилей.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал самую модную обувь лета, которая является нетипичной для теплого сезона. Эксперт порекомендовал подписчикам обратить внимание на ковбойские сапоги, которые были особенно популярны у гостей прошедшего музыкального фестиваля Coachella.

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