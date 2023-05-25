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Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория блеснула в Каннах в откровенном образе

Актриса Ева Лонгория, известная ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», посетила благотворительный вечер в рамках 76-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Звезда «Отчаянных домохозяек» блеснула в Каннах в откровенном образе
© Газета.Ru

48-летняя Ева Лонгория появилась на публике в длинном платье-халтер Tony Ward с разрезами на груди и талии. Его дополнили туфли на высокой платформе и шпильке.

Поклонники звезды «Отчаянных домохозяек» оценили ее новый выход. «Как прекрасна эта женщина!», «Эффектная фигура», «Она не стареет», «Просто великолепна», «Это платье отлично сидит на тебе», — восхищались фанаты в социальных сетях.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Ева Лонгория в смокинге на голое тело снялась для обложки Vogue México.

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