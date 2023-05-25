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Почему сумку Hermes всегда носят расстегнутой

Сумки Hermes – Birkin, Kelly и Constance – уже превратились в легендарные изделия.

Почему сумку Hermes всегда носят расстегнутой
© runews24.ru

Вокруг них построено множество слухов и теорий. Сумки Hermes носят только избранные, которые могут продемонстрировать свой достаток и статус.

Очень часто у звёзд можно увидеть такую сумку именно в расстёгнутом виде. Почему это так, объяснил стилист Александр Рогов.

Он обожает свою Kelly. В своём Telegram-канале стилист ранее говорил, что с появлением этой сумки он позабыл обо всех остальных.

Рогов сообщил, что очень часто Kelly носят расстёгнутой, потому что у неё очень сложный замок. Дизайн сумки придумывали во времена, когда людям не приходилось пользоваться сумкой «по миллиону раз» в течение дня.

У сумки есть специальный крючок, который нужно нанизать на планочку, потом взять вторую, перекрутить и так далее. Этим заниматься каждый раз никто не будет.

Рогов также отметил, что звёзды, которые носят сумки Hermes, не пользуются общественным транспортом, поэтому им не стоит бояться, что содержимое аксессуара кто-то вытащит.

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