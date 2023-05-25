Почему сумку Hermes всегда носят расстегнутой

Сумки Hermes – Birkin, Kelly и Constance – уже превратились в легендарные изделия.

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Вокруг них построено множество слухов и теорий. Сумки Hermes носят только избранные, которые могут продемонстрировать свой достаток и статус.

Очень часто у звёзд можно увидеть такую сумку именно в расстёгнутом виде. Почему это так, объяснил стилист Александр Рогов.

Он обожает свою Kelly. В своём Telegram-канале стилист ранее говорил, что с появлением этой сумки он позабыл обо всех остальных.

Рогов сообщил, что очень часто Kelly носят расстёгнутой, потому что у неё очень сложный замок. Дизайн сумки придумывали во времена, когда людям не приходилось пользоваться сумкой «по миллиону раз» в течение дня.

У сумки есть специальный крючок, который нужно нанизать на планочку, потом взять вторую, перекрутить и так далее. Этим заниматься каждый раз никто не будет.