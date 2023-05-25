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Названа портящая фигуру летнюю одежду

Стилистка, куратор Fashion Factory School Валерия Малькова назвала россиянкам летнюю одежду, которая визуально портит фигуру. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

Названа портящая фигуру летнюю одежду
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка выделила тренд на голый живот. В связи с этим Малькова посоветовала с осторожностью выбирать кроп-топы и вещи с вырезами на талии.

Кроме того, эксперт порекомендовала обладательницам пышных форм не носить юбки с низкой посадкой и плиссе. Данные предметы гардероба лучше заменить на варианты, выполненные в технике кроше (вязаные крючком изделия — прим. «Ленты.ру»).

«Если ты все же хочешь внедрить плиссе в гардероб, выбирай варианты изделий из тонких тканей — они будут мягче "струиться" вокруг фигуры», — пояснила она.

Малькова предложила обратить внимание на одежду длины мини и корсеты. В последнем случае подобная вещь не подойдет девушкам с большим размером груди.

«Что делать? Посети услугу бра-фиттинга, специалисты точно "упакуют" твою грудь и помогут подобрать нужный лиф. И тогда можно примерить мягкий корсет, который не изменит форму груди», — отметила стилист.

В заключение собеседница издания рассказала, что модные на данный момент брюки и юбки-карго визуально прибавляют лишний объем в бедрах, а свободные пиджаки-оверсайз смотрятся нелепо. По этим причинам Малькова призвала сделать выбор в пользу одежды с потайными карманами и приталенным жакетам.

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