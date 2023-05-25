Названа портящая фигуру летнюю одежду

Стилистка, куратор Fashion Factory School Валерия Малькова назвала россиянкам летнюю одежду, которая визуально портит фигуру. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

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В первую очередь специалистка выделила тренд на голый живот. В связи с этим Малькова посоветовала с осторожностью выбирать кроп-топы и вещи с вырезами на талии.

Кроме того, эксперт порекомендовала обладательницам пышных форм не носить юбки с низкой посадкой и плиссе. Данные предметы гардероба лучше заменить на варианты, выполненные в технике кроше (вязаные крючком изделия — прим. «Ленты.ру»).

«Если ты все же хочешь внедрить плиссе в гардероб, выбирай варианты изделий из тонких тканей — они будут мягче "струиться" вокруг фигуры», — пояснила она.

Малькова предложила обратить внимание на одежду длины мини и корсеты. В последнем случае подобная вещь не подойдет девушкам с большим размером груди.

«Что делать? Посети услугу бра-фиттинга, специалисты точно "упакуют" твою грудь и помогут подобрать нужный лиф. И тогда можно примерить мягкий корсет, который не изменит форму груди», — отметила стилист.