Названа портящая фигуру летнюю одежду
Стилистка, куратор Fashion Factory School Валерия Малькова назвала россиянкам летнюю одежду, которая визуально портит фигуру. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.
В первую очередь специалистка выделила тренд на голый живот. В связи с этим Малькова посоветовала с осторожностью выбирать кроп-топы и вещи с вырезами на талии.
Кроме того, эксперт порекомендовала обладательницам пышных форм не носить юбки с низкой посадкой и плиссе. Данные предметы гардероба лучше заменить на варианты, выполненные в технике кроше (вязаные крючком изделия — прим. «Ленты.ру»).
«Если ты все же хочешь внедрить плиссе в гардероб, выбирай варианты изделий из тонких тканей — они будут мягче "струиться" вокруг фигуры», — пояснила она.
Малькова предложила обратить внимание на одежду длины мини и корсеты. В последнем случае подобная вещь не подойдет девушкам с большим размером груди.
«Что делать? Посети услугу бра-фиттинга, специалисты точно "упакуют" твою грудь и помогут подобрать нужный лиф. И тогда можно примерить мягкий корсет, который не изменит форму груди», — отметила стилист.
В заключение собеседница издания рассказала, что модные на данный момент брюки и юбки-карго визуально прибавляют лишний объем в бедрах, а свободные пиджаки-оверсайз смотрятся нелепо. По этим причинам Малькова призвала сделать выбор в пользу одежды с потайными карманами и приталенным жакетам.