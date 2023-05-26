Парфюмер развеяла популярные мифы об ароматах

Миф о необходимости нюхать кофе при выборе духов развеяла в беседе с «Мослентой» парфюмер бренда Pure Sense Мария Ушакова.

© Мослента

По словам эксперта, когда в магазине послушал три-четыре парфюма, нет нужды нюхать кофе, поскольку он не дает рецепторам отдохнуть, а просто их немножко забивает.

Лучшие способы обновить восприятие в этом случае — попить обычной воды без газа, либо выйти, подышать воздухом. Еще парфюмеры иногда нюхают локоть — чистую кожу.