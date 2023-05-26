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Парфюмер развеяла популярные мифы об ароматах и способах их выбора

Миф о необходимости нюхать кофе при выборе духов развеяла в беседе с «Мослентой» парфюмер бренда Pure Sense Мария Ушакова.

Парфюмер развеяла популярные мифы об ароматах
© Мослента

По словам эксперта, когда в магазине послушал три-четыре парфюма, нет нужды нюхать кофе, поскольку он не дает рецепторам отдохнуть, а просто их немножко забивает.

Лучшие способы обновить восприятие в этом случае — попить обычной воды без газа, либо выйти, подышать воздухом. Еще парфюмеры иногда нюхают локоть — чистую кожу.

Многие заблуждаются считая синтетическую парфюмерию плохой. Однако современно звучащий парфюм без синтетических компонентов просто невозможен, отметила Ушакова.

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