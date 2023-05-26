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Александр Васильев оценил наряды Ольги Бузовой

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев оценил наряды певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Размышлениями на соответствующую тему он поделился в программе «Вы держитесь!» на RTVI.

Александр Васильев оценил наряды Ольги Бузовой
© Lenta.ru

Эксперт заявил, что поп-исполнительница является обладательницей стройной фигуры и может себе позволить носить облегающую одежду.

«К сожалению, не попадает в ноты, поэтому поет под фонограмму, но на сцене выглядит привлекательно. В стиле дизайнера Валентина Юдашкина», — пояснил телеведущий.

При этом он отметил, что покойный модельер любил в своих нарядах подчеркивать талию с помощью корсетов. Кроме того, Юдашкин часто использовал в своих работах летящие и обтягивающие ткани.

В августе 2022 года Александр Васильев объяснил любовь Ольгы Бузовой к мини-юбкам. По его мнению, подобную длину названного предмета гардероба больше всего предпочитают смелые и экстравагантные женщины.

«Как говорит Надежда Бабкина, "бабы, которые ищут приключений на свою пятую точку". И с этим не поспорить. По моим прогнозам, короткие юбки точно будут носить до конца этого века», — заявил телеведущий.

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