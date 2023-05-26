$79.97-0.0285.92+0.04
20 минут назад

Стилистка посоветовала россиянкам избавиться от пяти вещей в гардеробе

Lenta.ruиещё 1

Стилистка Марина Герман посоветовала россиянкам избавиться от пяти вещей в гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

Стилистка посоветовала избавиться от пяти вещей в гардеробе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалистка обратила внимание на телесные плотные колготки, во вторую — на приталенный короткий жакет. По ее словам, вторая вещь является устаревшей и с ней нельзя составить многослойный образ. В связи с этим эксперт посоветовала заменить ее на удлиненные свободные пиджаки прямого кроя.

Кроме того, Герман выделила джинсы-скинни с очень низкой посадкой и приталенные косухи.

«Имеются в виду сильно обтягивающие модели с очень узкими рукавами. Такие косухи выглядят старомодно, "простят" образ и к тому же они ужасно непрактичные — под них невозможно надеть объемный свитер или рубашку», — пояснила она.

В заключение собеседница особенно отметила стрейчевые кожаные легинсы. По ее мнению, подобный предмет гардероба довольно сложно подобрать под каждый тип фигуры. Герман рекомендовала приобрести вместо легинсов прямые кожаные брюки, которые отлично сочетаются с повседневными рубашками, свитерами и широкими базовыми футболками.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий