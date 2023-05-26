Стилистка посоветовала избавиться от пяти вещей в гардеробе

Стилистка Марина Герман посоветовала россиянкам избавиться от пяти вещей в гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

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В первую очередь специалистка обратила внимание на телесные плотные колготки, во вторую — на приталенный короткий жакет. По ее словам, вторая вещь является устаревшей и с ней нельзя составить многослойный образ. В связи с этим эксперт посоветовала заменить ее на удлиненные свободные пиджаки прямого кроя.

Кроме того, Герман выделила джинсы-скинни с очень низкой посадкой и приталенные косухи.

«Имеются в виду сильно обтягивающие модели с очень узкими рукавами. Такие косухи выглядят старомодно, "простят" образ и к тому же они ужасно непрактичные — под них невозможно надеть объемный свитер или рубашку», — пояснила она.