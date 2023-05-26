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3 самых опасных типа летней обуви

Тимофей Чернов, глав-врач RootFoot, врач-остеопат рассказал, какую обувь точно не стоит носить этим летом:

3 самых опасных типа летней обуви
© Чемпионат.com

Как правило, именно в это время года нагрузка на стопы максимальная — хорошая погода и солнце мотивируют на длительные прогулки. Но неправильная обувь может все испортить — она повышает риск растяжений и вывихов, а также гарантирует развитие плоскостопия и других заболеваний стоп.

Чтобы прогулки приносили только пользу, важно избегать эти типы летней обуви:

Вьетнамки

Разделение первого пальца от остальных выключает работу разгибателя большого пальца. Это стимулирует развитие поперечного плоскостопия — кости и мышцы, поддерживающие поперечный свод, начинают расслабляться.

Балетки

Балетки скругляют пальцы, сжимая их с обеих сторон. Таким образом вся нагрузка ложится на первый палец. Это приводит к образованию выпирающей косточки.

Обувь на плоской подошве

Плоская обувь не поддерживает свод стопы — нога просто болтается при ходьбе. Это действует как «отбойный молоток» для всех суставов: от стопы ног до позвоночника и шеи.

Впрочем, если вы ну никак не можете отказаться от обуви из последних двух пунктов, то используйте индивидуальные ортопедические стельки — они правильно распределят вес тела по всей стопе, поддержат продольный свод и обеспечат нужную амортизацию при ходьбе. Это спасет от травм, болей в коленях и развития заболеваний опорно-двигательного аппарата.

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