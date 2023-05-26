8 вариантов, как носить трендовые юбки-баллоны этим летом

За последнее время юбки-баллоны стали максимально популярными. Чаще всего инфлюенсеры носят такую одежду в длине миди.

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Редакторы thevoicemag.ru отметили, что такая длина делает юбку-баллон похожей на цветочный бутон.

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Особенно хорошо смотрятся модели из необычного материала – жатой ткани. В топ лидеров попадают юбки-баллоны с атласом или вискозой в составе.

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Блестящие поверхности особенно похожи на лепестки цветов. Такие юбки необязательно сочетать с чем-то романтичным и изящным, лучше выбрать что-то более грубое – ботинки, косуху, кеды.

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Комбинировать юбки-бутоны можно также с туфлями мэри джейн или казаками, толстовками или пиджаками, тельняшками, биркеншотками.