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8 вариантов, как носить трендовые юбки-баллоны этим летом

За последнее время юбки-баллоны стали максимально популярными. Чаще всего инфлюенсеры носят такую одежду в длине миди.

8 вариантов, как носить трендовые юбки-баллоны этим летом
© runews24.ru

Редакторы thevoicemag.ru отметили, что такая длина делает юбку-баллон похожей на цветочный бутон.

runews24.ru

Особенно хорошо смотрятся модели из необычного материала – жатой ткани. В топ лидеров попадают юбки-баллоны с атласом или вискозой в составе.

runews24.ru

Блестящие поверхности особенно похожи на лепестки цветов. Такие юбки необязательно сочетать с чем-то романтичным и изящным, лучше выбрать что-то более грубое – ботинки, косуху, кеды.

runews24.ru

Комбинировать юбки-бутоны можно также с туфлями мэри джейн или казаками, толстовками или пиджаками, тельняшками, биркеншотками.

runews24.ru
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