Лима стала героиней новой рекламной кампании Marc Jacobs

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Адриана Лима стала героиней рекламной кампании Marc Jacobs Pre-Fall 2023. Соответствующие фотографии появились на сайте и в социальных сетях бренда.

© Газета.Ru

41-летняя Адриана Лима позировала фотографу Лариссе Хофманн, лежа в бассейне. На супермодели было обтягивающее платье-майка со сплошным макроузором в виде монограмм.

Девять месяцев назад, в августе 2022 года, у Адрианы Лимы и ее бойфренда, продюсера Андре Леммерса, родился сын Сайан.