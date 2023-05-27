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Адриана Лима стала героиней новой рекламной кампании Marc Jacobs

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Адриана Лима стала героиней рекламной кампании Marc Jacobs Pre-Fall 2023. Соответствующие фотографии появились на сайте и в социальных сетях бренда.

Лима стала героиней новой рекламной кампании Marc Jacobs
© Газета.Ru

41-летняя Адриана Лима позировала фотографу Лариссе Хофманн, лежа в бассейне. На супермодели было обтягивающее платье-майка со сплошным макроузором в виде монограмм.

Девять месяцев назад, в августе 2022 года, у Адрианы Лимы и ее бойфренда, продюсера Андре Леммерса, родился сын Сайан.

У супермодели также есть две дочери от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича: 13-летняя Валентина и 10-летняя Сиенна. Супруги были женаты с 2009 по 2016 год.

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