Стилист Александр Рогов назвал главный тренд в украшениях

В пример он опубликовал несколько фотографий мужчин и женщин, чьи образы стилизованы украшениями из жемчуга. Например, можно надеть на шею ожерелье из жемчуга, и даже не одно. Кроме того, можно подобрать очки с отделкой этим камнем или даже сумку.