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Стилист Александр Рогов назвал главный тренд в украшениях

Жемчуг назвал в своем Telegram-канале главным трендом в женских и мужских украшениях в этом сезоне известный российский стилист Александр Рогов.

Стилист Александр Рогов назвал главный тренд в украшениях
© Мослента

В пример он опубликовал несколько фотографий мужчин и женщин, чьи образы стилизованы украшениями из жемчуга. Например, можно надеть на шею ожерелье из жемчуга, и даже не одно. Кроме того, можно подобрать очки с отделкой этим камнем или даже сумку.

Ранее Александр Рогов назвал самый актуальный фасон платья в текущем сезоне. По его словам, что это комбинации.

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