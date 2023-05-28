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Иранская актриса Махлага Джабери вышла на публику в платье с декольте в виде виселицы

Иранская актриса Махлага Джабери появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в черном платье, декольте которого представляло собой веревочный узел на шее. Об этом сообщает издание Wion.

Иранская актриса вышла на публику в платье с декольте в виде виселицы
© Газета.Ru

Актриса выложила свое видео, снятое на красной дорожке, в соцсети и подписала: «Остановите казни». Дизайнером платья стала модельер Джила Сабер.

Она добавила: «Посвящается народу Ирана». В подписи к видеоролику она поблагодарила за помощь саму модельера, автора видео и менеджера.

В комментариях актрису поблагодарили за смелость и за то, что проявила патриотизм по отношению к своей стране.

Ранее в Управлении ООН по правам человека сообщили, что в Иране в 2023 году власти казнили 209 человек. Ее представитель Равина Шамдасани сообщила, что в среднем в Иране еженедельно подверглись казни более 10 человек.

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