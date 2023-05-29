Шейк устроила откровенную фотосессию в винтажном платье от Версаче

Российская супермодель Ирина Шейк устроила фотосессию в винтажном платье из культовой коллекции Versace 1995 года. Фотографиями модель поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

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На опубликованных снимках 37-летняя Ирина Шейк позировала в шелковом платье в бельевом стиле с глубоким декольте и прозрачной вставкой на юбке. Модель дополнила образ золотистыми босоножками на высоком каблуке и сделала эффектный макияж с акцентом на темную помаду.

«Спасибо Донателле Версаче и дому Versace за то, что воплотили в жизнь мою давнюю мечту. Платье, созданное великим Джанни в 1995 году. Продолжение следует», — подписала серию снимков Ирина Шейк.

На прошлой неделе Ирина Шейк приняла участие в показе Dua Lipa x Versace La Vacanza в Каннах. В модном шоу также приняла участие другая российская супермодель — 37-летняя Наташа Поли. Помимо россиянок, звездами показа стали дочь супермодели Кейт Мосс Лила, наследница актера Джуда Лоу Айрис, а также Стелла Максвелл, Джилл Кортлев, Виттория Черетти, Мона Тугаард и другие известные манекенщицы.