Стилист оценил образ Пересильд на премьере «Вызова»

Российский стилист Александр Рогов вместе со своей матерью Любовью Анатольевной оценил образ актрисы Юлии Пересильд на премьере фильма «Вызов» фразой «такая колхозня». Размышлениями он поделился в своем YouTube-шоу «Завтрак с королевой».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Тогда для мероприятия знаменитость выбрала голубое платье дизайнера Дмитрия Логинова. По словам Рогова, модельер вдохновлялся образом советской актрисы Людмилы Гурченко в фильме «Карнавальная ночь». Однако стилист раскритиковал наряд из-за выбора материала и кроя.

«Это похоже на индивидуальный пошив. Когда в ателье пришли, и все такое ровное — складочка к складочке. Все такое пресное: и прическа у нее пресная, и бусины пресные. Такая колхозня!» — высказался он.

В то же время Рогов отметил, что Юлии сделали симпатичный макияж, а также красиво уложили волосы.

«Но это платье — нет. Задник с надписью "Вызов" красивее, чем это платье», — заявил он.