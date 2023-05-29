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3 приема, позволяющие выглядеть, как фэшн-блогер

Александра Бадова отметила, что, если использовать несколько приёмов, получится сделать свой образ более стильным.

3 приема, позволяющие выглядеть, как фэшн-блогер
© runews24.ru

В беседе с thevoicemag.ru практикующий консультант по стилю заявила, что фэшн-блогеры умеют комбинировать повседневные вещи так, чтобы они казались необычными.

Например, серый нужно менять на белый. Такой цвет в аутфитах кажется визуально «дороже».

Следует носить молочный, жемчужный, цвет слоновой кости, ванильный или кремовый. Их намного проще сочетать с другими цветами, чем кипенно-белый.

Также стоит почаще носить макси. Чем длиннее платье или брюки, тем более плоская и толстая подошва должна быть у обуви.

Можно выбрать платье или юбку с разрезами или расстегнуть пару нижних пуговиц. С длиной макси нужно носить укороченные модели жакетов, топов, рубашек.

Также следует акцентировать талию поясом, ремнём, цепочкой и так далее. Например, можно надеть рыжий замшевый пояс с крупной пряжкой с белым кружевным платьем.

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