Лисовец перечислил аксессуары, актуальные в этом сезоне

Мнение звездного стилиста Влада Лисовца всегда вызывало уважение среди его поклонников. На этот раз знаток моды перечислил аксессуары, которые пользуются популярностью в текущем сезоне. Причем носить их можно как юным красавицам так и дамам бальзаковского возраста.

© Eva.ru

Что добавляет в любой образ изюминку и делает его незабываемым? Конечно, аксессуары. Приятные мелочи всегда будут привлекать внимание окружающих, а, значит, подбирать их стоит с особой щепетильностью. Какие аксессуары в тренде сегодня рассказал звездный стилист Влад Лисовец.

Знаток моды уверен — даже самый удачный образ может бесповоротно испортить крохотная плохо продуманная деталь. Чтобы этого не произошло, весь ансамбль надо внимательно подбирать заранее. Как это сделать? Очень просто, заявляет Влад — забудьте про одинаковый цвет обуви и сумки — это в прошлом. Теперь в тренде полное несовпадение стилей и форм.

Лисовец настоятельно советует использовать детали, которые будут казаться несочетаемыми и тем самым сломают все привычные стереотипы, придав давно знакомым вещам новый вид. Не бойтесь комбинировать, учитесь составлять ансамбль вразнобой и будьте свободнее.