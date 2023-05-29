Вместо джинсов: берем пример Бибер, Дженнер и Оры

Изучаем самые актуальные юбки сезона и выбираем то, что подходит именно вам.

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Не джинсами едиными жив человек, тем более в теплую погоду. Весна призывает нас открывать ноги, что с удовольствием и делаем. Юбки появились во многих коллекциях этого сезона.

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К счастью, сегодняшняя мода не авторитарна. Речь идет прежде всего о вашем собственном стиле, индивидуальности, вкусовых предпочтениях. Поэтому среди множества тенденций, порой диаметрально противоположных, вполне можно обнаружить что-то близкое вам по духу. Некоторые тенденции из прошлых лет нашли отражение и в нынешнем сезоне, по-прежнему актуально обращение к нулевым и девяностым, появились и кое-какие новые веяния, но обо всем по порядку.

Мера длины

Отчаянные и дерзкие продолжают разгуливать по городу в экстремальных мини. Достаточно посмотреть на аутфиты Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Риты Оры. Модель в стиле преппи, которую активно внедрил в наши гардеробы Miu Miu, популярна и сейчас. Эти милые юбочки в складочку, навевающие ассоциации со школьной формой, подходят более юным особам. На подиумах встречаются и А-силуэты, что дает отсыл к шестидесятым-семидесятым, когда эти самые мини совершили настоящую революцию на подиумах, в головах и сердцах. Многие дизайнеры дополняют их кроп-жакетами или куртками-бомберами. Короткие прямые юбки тоже носим смело: они могут быть украшены пайетками, как у Алессандры Абросио, драпировкой, как у моделей LaQuan Smith, или же рюшами, как у Alberta Ferretti. Мини кожаные, джинсовые, с тропическим, звериными принтами, оборками, на запах — мы вас убедили? Если вы не сторонница того, чтобы «показать все, что скрыто», обратите взор в сторону макси, причем экстремальное макси — юбки, едва не подметающие подолом пол, встречались в коллекциях Alaia, Peter Do, Max Mara. И кто скажет, что они менее сексуальны? Цветастая в стиле бохо, ажурная, будто вязанная крючком, атласная, подчеркивающая изгибы тела, — вариаций множество. Но безусловный хит сезона — это джинсовая макси-юбка. Универсальность и почти безграничные возможности стилизации делают ее must-have этой весны. И если вы задумываетесь над тем, какую вещь прикупить, чтобы обновить гардероб, — не сомневайтесь: это то, что надо. MM6 Maison Margiela и GCDS, Stefan Cooke, Altuzarra — коллекции этих брендов подарят вам вдохновение. В зависимости от того, какой верх вы предпочтете — будет ли это бомбер, толстовка, рубашка, жакет или нарядный топ, — эта юбка станет достойным компаньоном и в офис, и на вечеринку или прогулку.

Мужское и женское

Кожа актуальна уже не первый сезон и продолжает оставаться с нами и в нынешнем. Юбка из этого материала — неплохой вариант на переходную погоду, когда уже не холодно, но и не слишком жарко. Модель-карандаш черного цвета — это уже классика. Но можно присмотреться и к другим цветам — оливковому, бежевому, песочному, шоколадному, а также ярким: сиреневому, как у Sasai, оранжевому, как у Lanvin, или насыщенному синему, как у Bottega Veneta. Сочетайте их с водолазками, объемными рубашками, трикотажными кардиганами, топами и оверсайз-пиджаками. Разрезы, накладные карманы, оборки, запах, присборенная талия, плиссе — все эти элементы тоже встречаются в модных юбках из кожи. Когда мы произносим «карго», сразу же возникает ассоциация с армейскими буднями и знакомыми хлопковыми штанами со множеством карманов. Однако неожиданная популярность этой вещи родом из девяностых заставила дизайнеров вспомнить и о юбке-карго, которая обещает стать хитом лета 2023. Вариации появились в коллекциях Louis Vuitton и Miu Miu, Lichi и Givenchy. И если у последних они выглядели весьма брутально, то твидовая розовая юбка Chanel смотрелась вполне женственно и элегантно, в классических традициях бренда. Модницам, которые положили глаз на эту модель, следует учитывать, что большие накладные карманы в районе бедер зрительно их расширяют, а потому девушкам с фигурой «груша» они не подойдут, зато «прямоугольники» и «треугольники» могут смело экспериментировать. С чем стилизовать карго? Подойдет верх из той же стилистики милитари или сафари, а также спокойные базовые рубашки, футболки и трикотаж.

Бал цветов

Романтичные особы также смогут найти для себя интересные варианты. И прежде всего обращаем внимание на возможно, и не самые практичные, но безусловно привлекающие внимание силуэты в стиле панье. Это юбки- колокола, на обручах, которые носили дамы XVIII века. И кто бы мог подумать, что в наше стремительное время мода на подобные вещи вернется? Показы Lanvin, Bach Mai, Monse, Loewe и Dior убеждают нас в жизнеспособности этой истории, хотя бы в формате светских вечеринок и летних городских прогулок. Дизайнеры советуют комбинировать такие юбки с максимально простым и лаконичным верхом. В категорию «романтика» можно отнести и пышные юбки- цветок в стиле диоровского new-look. Акцентируя тонкую талию, они делают образ максимально женственным. Подобные силуэты были популярны лет восемь назад и теперь вернулись на подиумы. Так что, если у вас сохранилась любимая юбка с той поры, можно дать ей еще один шанс. Интересная деталь — в некоторых коллекциях, к примеру, у Roberto Cavalli, Erdem и Carolina Herrera у моделей появилась кокетка, напоминая о тенденции к заниженной талии.

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