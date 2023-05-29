Названа самая модная одежда на лето

Стилист Татьяна Веденская назвала россиянам самую модную одежду на лето 2023 года. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

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В грядущем сезоне актуальными окажутся предметы гардероба бордово-красного, ярко-оранжевого и небесно-голубого оттенков, а также кружева, банты и изделия в технике пэчворк, сшитой из лоскутов тканей разной фактуры. В то же время среди трендов эксперт назвала платья с цветочным принтом, вещи с узором в виде сердец, юбки плиссе и в форме тюльпана.