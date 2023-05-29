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39 минут назад

Названа самая модная одежда на лето

Lenta.ru

Стилист Татьяна Веденская назвала россиянам самую модную одежду на лето 2023 года. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

Названа самая модная одежда на лето
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В грядущем сезоне актуальными окажутся предметы гардероба бордово-красного, ярко-оранжевого и небесно-голубого оттенков, а также кружева, банты и изделия в технике пэчворк, сшитой из лоскутов тканей разной фактуры. В то же время среди трендов эксперт назвала платья с цветочным принтом, вещи с узором в виде сердец, юбки плиссе и в форме тюльпана.

Кроме того, специалистка внесла в список объемные сумки, панамы и балетки, которые пришли на смену обуви на платформе и каблуках. При этом мужчинам она порекомендовала обратить внимание на клетчатые рубашки и джинсовые наряды.

Мода,
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