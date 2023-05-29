3 ноты парфюма для омолаживающего эффекта

С ними вы будете легче и привлекательнее.

© WomanHit.ru

Парфюм — это не только завершающий акцент образа. Он может создать настроение, сделать привлекательнее и даже моложе. Парфюмеры уверены, что, выбрав правильные ноты, можно создать особенный образ: яркий, юный, запоминающийся.

Грейпфрут

Парфюмы с этой нотой — идеальный вариант на лето. Цитрус в ароматах стал популярен еще в конце 19-го века. Его сочетают с легкими белыми цветами, пряностями или другими цитрусовыми фруктами. Считается, что духи с грейпфрутом подчеркивают женственность и в восприятии окружающих делают девушку легкой, игривой, веселой. Идеальный вариант для лета, когда хочется беззаботности и яркости. Помните, что такие парфюмы должны окружать вас невесомым облачком, поэтому наносите их на шею сзади, а затем пару раз пшикните перед собой и войдите в эти капельки парфюмерии, так они осядут на волосах, коже и одежде, но не будут навязчивыми или удушающими.

Манго

Всего пара капель парфюма с этой нотой переносит на пляж тропических островов, где можно наслаждаться фрешем из манго, слушая шум волн. Этот аккорд мягче, чем грейпфрут, он не такой сладкий. Нежная фруктовая нотка манго в правильном парфюме напоминает сок, который течет по рукам, если сжать дольку свежего плода. Такие духи делает девушку чувственной, но при этом игривой и юной. Парфюмеры считают, что ноты манго звучат очень привлекательно, создавая образ кокетки, кружащей голову мужчинам.

Иланг-иланг