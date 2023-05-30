Трендовые вещи из СССР, которые стоит носить сейчас
Мода циклична, и мы убедились в этом уже несколько раз. Самый “горячий” тренд сейчас — возвращение нулевых. Однако если такая эстетика вам не по душе и вы н ехотите носить топы со стразами и джинсы с низкой посадкой, предлагаем вам обратить внимание на винтаж и создавать образы, вдохновленные советской модой.
Кроме того, для этого тренда не нужно отдельно закупаться в магазине. Все вещи можно найти в гардеробах ваших родственников, которые с бережностью хранили наследие того времени. Не выбрасывайте ненужные вещи из шкафа, возможно они пригодятся вашим потомкам.
О трендовых вещах из СССР, которые стоит носить сейчас, — в материале “Рамблера”.
Платье-миди с поясом
Ориентируйтесь на персонажа Барбары Брыльской из “Иронии судьбы” и ее роскошное бежевое платье. Такое же с длинным рукавом и из более плотной ткани можно выбрать для себя в холодную погоду. В теплое время года можно надеть модель с коротким рукавом из хлопка. Этот фасон остается классикой и никогда не станет неактуальным, поэтому такое платье точно нужно иметь в своем гардеробе.
Трикотажный жилет
Этот предмет гардероба уже несколько сезонов остается актуальным предметом гардероба. В летнее время его также можно использовать, если надевать вечером на рубашку с коротким рукавом или футболку. Если вы любите эксперименты, надевайте жилет на голое тело. Так вам не будет жарко и вы добавите изюминку в свой образ.
Косынка
В СССР косынки имели практическое значение. Их надевали во время работы и готовки на кухне, чтобы длинные волосы не мешали приготовлению пищи. Сейчас косынка — модный аксессуар, который можно повязать не только на голову. Косынки используют как шейный платок и украшение для дамской сумочки. В таком случае принт можно сочетать с другими аксессуарами.
Авоська
В Советском Союзе авоська была необходимостью, так как пластиковых пакетов в стране не было. С ней ходили по магазинам за продуктами, а сумки были очень прочными. Сейчас в моду пришел тренд на экологичность и носить с собой в магазин свою сумку перестало быть чем-то плохим. В связи с этим авоськи стали настоящим трендом и плетеные варианты можно найти в ассортименте люксовых марок и демократичных брендов разных цветов, размеров и материалов.