Названы самые модные джинсы на лето

Российская стилистка Надежда Иванова назвала самые модные джинсы на лето 2023 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

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По словам эксперта, на данный момент актуален стиль ретро. В связи с этим Иванова посоветовала присмотреться к моделям с заниженной талией, джинсам-парашютам или карго из денима. Вдобавок она отметила джинсы-варенки.

«Дизайнеры долго предлагали цвет темно-синий, но теперь они снова демонстрируют более выбеленные джинсы с размытым рисунком», — пояснила специалистка.

Кроме того, в тренде оказались варианты с вышивкой, кружевами, а также разных фактур.

«Например, передняя часть будет из темного денима, а задняя — из более светлого. Также могут быть лампасы из другого оттенка», — уточнила Иванова.