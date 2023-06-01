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Названы самые модные джинсы на лето

Российская стилистка Надежда Иванова назвала самые модные джинсы на лето 2023 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

Названы самые модные джинсы на лето
© Lenta.ru

По словам эксперта, на данный момент актуален стиль ретро. В связи с этим Иванова посоветовала присмотреться к моделям с заниженной талией, джинсам-парашютам или карго из денима. Вдобавок она отметила джинсы-варенки.

«Дизайнеры долго предлагали цвет темно-синий, но теперь они снова демонстрируют более выбеленные джинсы с размытым рисунком», — пояснила специалистка.

Кроме того, в тренде оказались варианты с вышивкой, кружевами, а также разных фактур.

«Например, передняя часть будет из темного денима, а задняя — из более светлого. Также могут быть лампасы из другого оттенка», — уточнила Иванова.

В заключение собеседница издания предложила сочетать джинсы с майкой алкоголичкой белого цвета, различными бюстье и укороченными топами.

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