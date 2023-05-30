Названы портящие внешний вид женщин модные ошибки

«В реальной жизни при дневном свете это не выглядит хорошо и естественно. Особенно в жаркий летний день, когда на твоем лице много косметики и ты при этом потеешь», — заявила она и посоветовала не краситься перед походом на пляж, в бассейн и спортзал.