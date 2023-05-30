Супермодель 90-х Хелена Кристенсен показала фигуру в купальнике
Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала несколько фотографий в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в соцсети.
54-летняя Хелена Кристенсен выложила в социальных сетях серию кадров в асимметричном монокини фисташкового цвета.
Фото были сделаны на Лазурном Берегу, куда супермодель 90-х прибыла, чтобы посетить Каннский кинофестиваль.
Поклонники Кристенсен восхитились ее внешним видом. "Снимаю перед вами шляпу! Вы — вневременной феномен", "Сексуальна как никогда прежде", "Стареете изящно, если вообще стареете", — писали интернет-пользователи в комментариях.
Несмотря на возраст, Хелена Кристенсен продолжает оставаться востребованной моделью. В мае 2023 года она приняла участие в показе кутюрной коллекции Caroline's Couture Каролины Шойфеле — художественного директора и сопрезидента Chopard. Вместе с ней на подиум вышли другие легендарные манекенщицы, от Наоми Кэмпбелл до Евы Герциговой.