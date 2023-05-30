Супермодель 90-х Хелена Кристенсен показала фигуру в купальнике

Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала несколько фотографий в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в соцсети.

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54-летняя Хелена Кристенсен выложила в социальных сетях серию кадров в асимметричном монокини фисташкового цвета.

Фото были сделаны на Лазурном Берегу, куда супермодель 90-х прибыла, чтобы посетить Каннский кинофестиваль.

Газета.Ru

Поклонники Кристенсен восхитились ее внешним видом. "Снимаю перед вами шляпу! Вы — вневременной феномен", "Сексуальна как никогда прежде", "Стареете изящно, если вообще стареете", — писали интернет-пользователи в комментариях.