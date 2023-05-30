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Блогер назвала визуально старящую одежду и разозлила подписчиков

Бьюти-блогерша (имя и фамилия не раскрываются), известная в соцсетях под никнеймом @beautyblogger772, назвала одежду, которая визуально старит, и разозлила зрителей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Блогер назвала визуально старящую одежду
© unsplash.com

В первую очередь девушка, чей блог составляет более 40 тысяч подписчиков, призвала перестать одеваться во все черное и не носить несколько принтов одновременно. Вдобавок она посоветовала не сочетать в одном образе облегающие вещи, например боди и узкие джинсы. Вторые лучше заменить расклешенными брюками, считает автор видео.

Кроме того, она рассказала, что многие люди сочетают в образах несколько ярких цветов. По ее мнению, это является распространенной модной ошибкой.

Юзеры не оценили рекомендации инфлюэнсерши, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Все черное — это классический и шикарный образ, который выглядит потрясающе», «Я люблю носить все черное», «Чьи это правила? Мой гардероб состоит в основном из черных, темных и нейтральных цветов», «В моде нет правил. Просто носите то, что вам подходит», — высказывались они.

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