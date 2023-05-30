Блогерша назвала визуально старящую одежду

Бьюти-блогерша (имя и фамилия не раскрываются), известная в соцсетях под никнеймом @beautyblogger772, назвала одежду, которая визуально старит, и разозлила зрителей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь девушка, чей блог составляет более 40 тысяч подписчиков, призвала перестать одеваться во все черное и не носить несколько принтов одновременно. Вдобавок она посоветовала не сочетать в одном образе облегающие вещи, например боди и узкие джинсы. Вторые лучше заменить расклешенными брюками, считает автор видео.

Кроме того, она рассказала, что многие люди сочетают в образах несколько ярких цветов. По ее мнению, это является распространенной модной ошибкой.