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Женщинам с пышными формами назвали недопустимую одежду в гардеробе

Стилистка Надежда Иванова назвала россиянкам с пышными формами недопустимую одежду в гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

Женщинам с пышными формами назвали недопустимую одежду
© Lenta.ru

В первую очередь эксперт посоветовала избегать обтягивающих вещей.

«Исключение только утягивающее белье, которое является палочкой-выручалочкой для коррекции фигуры», — пояснила Иванова и отметила, что вместо них лучше выбирать полуприлегающие фасоны.

Кроме того, специалистка обратила внимание на одежду-оверсайз. По ее мнению, пытаться замаскировать недостатки фигуры подобными вещами является большой ошибкой.

«Мы делаем фигуру менее массивной, но более объемной. Это не только не корректирует фигуру, но и увеличивает объемы», — высказалась она.

Помимо прочего, Иванова порекомендовала избавиться от изделий, которые оформлены крупными принтами и яркими орнаментами. В то же время собеседница издания предложила присмотреться к одежде в полоску или с геометрическими узорами.

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