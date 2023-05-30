Как выбрать обувь на лето для прогулок и тренировок

Для каждого вида активности подходит свой вариант.

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Галина Прокопьева, эксперт компании Спортмастер PRO: Летом с кроссовками не хочется расставаться. Но даже если у вас есть любимая пара, не стоит носить её везде. Для разных видов нагрузки — повседневной носки или тренировок — безопаснее использовать разные модели. Можно ли бегать в прогулочных кроссовках и как выбрать обувь в зависимости от вашего типа активности?

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Модель

Кроссовки для прогулок — это, как правило, очень комфортная и мягкая модель. Она сидит по ноге и имеет анатомическую стельку. Они и должны быть такими. Из-за удобства высок соблазн не только пройтись, но и пробежаться в них или потренироваться на уличной воркаут-площадке.

Но делать этого не стоит, потому что в моделях для повседневной носки нет самого главного – амортизации и фиксации голеностопа. Без них вашим стопам и коленям придётся выдерживать гораздо более высокую нагрузку. Как итог – травма, завал стопы и ускоренный износ суставов.

Хотя прогулочная обувь на ощупь может показаться достаточно жёсткой и пружинящей, после разнашивания все эти свойства зачастую исчезают. Выбирайте для тренировок спортивные модели, даже если дизайн кроссовок из обычного магазина кажется вам подходящим для тренировок. Обувь для занятий спортом создаётся с использованием композитных материалов, которые обеспечивают лучшую амортизацию и изнашиваются медленнее.

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Материал верха

Кроссовки для ежедневной носки или прогулок, как правило, быстро разнашиваются, сидят на ноге максимально естественно, стопа в них дышит. К счастью, сегодня много материалов, которые обеспечивают эти свойства. В первую очередь кожа, замша, а также лён и джинса. Смело выбирайте модели с верхом из этих тканей для прогулок по городу.

В случае с тренировками требования другие. Обувь должна пропускать воздух, но при этом отводить влагу, так как нога во время нагрузок больше потеет. Подойдёт синтетический сетчатый верх – такой часто бывает у беговых кроссовок.

Подошва

Наша надежда и опора, и к ней особые требования. На полках обувных магазинов часто можно увидеть прогулочные модели с широкой рельефной платформой. Агрессивный протектор сегодня в тренде, но с его функциональностью можно поспорить.

В городе летом он будет выполнять декоративную функцию, так что обувь с таким низом подойдёт тем, кто хочет добавить больше смелости и уверенности в свой образ. Или тем, кто часто подворачивает ногу: широкая платформа даёт большую площадь опоры.

В спорте же важны другие свойства. Первое – возможность контролировать стопу. Чем у́же подошва, тем точнее атлет может менять её положение. Второе – сцепление с покрытием. Чтобы нога не скользила, в состав низа беговых кроссовок включают композитные материалы.

Подошву обуви для баскетбола, волейбола и других игровых видов спорта, где направление движения меняется через каждые несколько секунд, делают из каучука. И отдельный случай – водные виды спорта. Главное требование – максимальная водостойкость. Подошва должна иметь множество маленьких отверстий, которые позволят воде мгновенно уйти из ботинка.

Амортизация на разной поверхности

Выбор подошвы также зависит от того, на какой поверхности вы занимаетесь. Асфальт, плитка и гравийные дорожки – самые «убийственные» покрытия для суставов. Поэтому для пробежек по городским паркам, набережным и улицам нужна максимально мягкая подошва с самой высокой амортизацией.

Прорезиненная поверхность воркаут-площадок и спортивных стадионов щадит нас чуть больше, поэтому здесь подойдёт обувь со средними амортизационными свойствами. Для бега по пересечённой местности необходимо сочетание амортизации и рельефного протектора – лучше всего этому требованию отвечают кроссовки для трейлраннинга.

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Технология амортизации

Со стороны все модели кажутся похожими друг на друга. Но у каждого производителя есть свои технологии, которые усиливают амортизацию обуви. Nike скрыл внутри подошвы воздушную подушку, Puma использует пену, adidas внедряет технологию Airboost не только в спортивные, но и в повседневные модели.

Известна на рынке и технология Asics: в некоторых моделях этого бренда, одного из самых популярных среди бегунов, в зоне пятки есть гелевая подушка, которая делает обувь очень мягкой. Asics также использует технологию Trusstic, благодаря которой подошва кроссовка во время бега не скручивается и остаётся стабильной, что особенно важно для людей с плоскостопием.

Преимущества той или иной технологии амортизации лучше всего проверить на себе, ведь каждый из нас по-своему чувствует нагрузку. Поэтому покупать обувь стоит в официальном магазине с примеркой, после консультации с продавцом. Это также поможет избежать подделок, которых у популярных моделей предостаточно.

Есть и несколько рекомендаций, касающихся как прогулочной, так и спортивной обуви. Избегайте чёрного «верха»: летом он будет сильнее нагреваться, а ноги – обильнее потеть. В тёплое время года ноге свойственно отекать, поэтому лучше выбирать на полразмера или размер больше.