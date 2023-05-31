20-летняя дочь супермодели Кейт Мосс Лила снялась в новой рекламе Zara. Соответствующие снимки появились в социальных сетях.

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Модель Лила Мосс стала лицом новой рекламной кампании Zara. На фотографиях она позировала в нескольких образах, в том числе в мини-платьях, топах и костюмах.

Лила Мосс пошла по стопам своей матери, супермодели 90-х Кейт Мосс. В 2011 и 2016 годах Кейт и Лила вместе появлялись на обложках Vogue, а в 2020-м наследница супермодели впервые снялась для престижного издания сольно.

В 2016-м Лила подписала свой первый крупный контракт, став лицом косметического бренда Marc Jacobs Beauty, а в 2018-м дебютировала на подиуме во время показа Miu Miu.

В прошлом году Лила стала звездой Недели моды в Нью-Йорке: модель приняла участие в показах Fendi и Tommy Hilfiger, а также в шоу "Vogue World: New York".