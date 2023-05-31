$80.69+0.6386.51+0.61

Модель Лила Мосс стала лицом новой рекламной кампании Zara

20-летняя дочь супермодели Кейт Мосс Лила снялась в новой рекламе Zara. Соответствующие снимки появились в социальных сетях.

Модель Лила Мосс стала лицом новой рекламной кампании Zara
© Газета.Ru

Модель Лила Мосс стала лицом новой рекламной кампании Zara. На фотографиях она позировала в нескольких образах, в том числе в мини-платьях, топах и костюмах.

Лила Мосс пошла по стопам своей матери, супермодели 90-х Кейт Мосс. В 2011 и 2016 годах Кейт и Лила вместе появлялись на обложках Vogue, а в 2020-м наследница супермодели впервые снялась для престижного издания сольно.

В 2016-м Лила подписала свой первый крупный контракт, став лицом косметического бренда Marc Jacobs Beauty, а в 2018-м дебютировала на подиуме во время показа Miu Miu.

В прошлом году Лила стала звездой Недели моды в Нью-Йорке: модель приняла участие в показах Fendi и Tommy Hilfiger, а также в шоу "Vogue World: New York".

Этой весной Лила Мосс приняла участие в показах Coperni и Chloé в рамках Недели моды в Париже, а также снялась для обложки журнала Vogue Korea.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий